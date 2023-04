Astazi, cu incepere de la ora 20:30, pe Sepsi Arena, Sepsi OSK si Universitatea Craiova vor juca, in prologul etapei a 5-a din Play-Off-ul Superligii, o partida dificila pentru alb-rosiii, dar cu gandul la al doilea succes in aceasta faza a competitiei.Desi a fost invinsa pe terenul campioanei en-titre, CFR Cluj, Sepsi OSK priveste increzatoare catre urmatoarea provocare, partida cu Universitatea Craiova. Asa cum spunea in prefata meciului, antrenorul Cristiano Bergodi: "Am pierdut la CFR, ... citeste toata stirea