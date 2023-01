Cu gandul la calificare

Astazi, cu incepere de la ora 19:00, Sepsi Arena va gazdui mansa retur din prima faza de Play-Off a EuroCup, in care Sepsi-SIC o va intalni pe Basket Namur Capitale din Belgia.Sepsi-SIC priveste cu incredere catre partida cu Basket Namur Capitale, echipa pregatita de Zoran Mikes pornind de la un avantaj de 19 puncte. In Belgia, covasnencele au dominat partida si si-au adjudecat toate cele patru sferturi. Mai mult, moralul echipei este foarte bun, Sepsi-SIC invingand in prima etapa din acest ... citeste toata stirea