Astazi, cu incepere de la ora 20:00, Sepsi OSK primeste la Sfantu Gheorghe vizita echipei EsSKA Sofia, partida din mansa retur, a turului secund din faza calificarilor, contand pentru Conference League.Sepsi OSK porneste ca favorita in returul cu EsSKA Sofia, si aceasta prin prisma rezultatului obtinut in tur, acel 2-0, care a fost, totodata, si prima victorie obtinuta de alb-rosii in deplasare, in competitiile continentale. La doar trei zile distanta dupa partida disputata la Bucuresti, in ... citeste toata stirea