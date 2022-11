Cu gandul la victorie

Sambata, 5 noiembrie, cu incepere de la ora 15:00, Sepsi OSK va evolua in deplasare, cu FC Arges, partida din cadrul etapei a 17-a contand pentru Superliga, elevii lui Cristiano Bergodi dorind sa intrerupa seria celor patru intalniri fara puncte cucerite.Dupa o serie infernala, in care a intalnit echipe in lupta pentru Play-Off si din care nu s-a ales cu niciun punct, Sepsi OSK are nevoie de un succes, atat pentru moral, cat si pentru a-si imbunatati situatia din clasament. In ciuda ... citeste toata stirea