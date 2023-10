Sepsi OSK se deplaseaza la Cluj-Napoca pentru partida restanta din etapa a 5-a, cu CFR, disputa programata astazi, cu incepere de la ora 20:00.Pentru Sepsi OSK va fi o partida dificila, mai ales ca in ultimele trei intalniri a pierdut de tot atatea ori. E drept ca adversarele au fost Universitatea Craiova, FCSB si Farul Constanta, dar acum urmeaza CFR Cluj, tot una din fortele Superligii. In prefata partidei, antrenorul Liviu Ciobotariu s-a aratat increzator in echipa, si a declarat ca Sepsi ... citeste toata stirea