Cu ochii pe Arabia Saudita

Desi in a treia zi a Campionatului Mondial de fotbal s-au disputat patru partide, "bomba" zilei a explodat chiar la debut, Arabia Saudita invingand Argentina cu rezultatul de 2-1.Prima partida a grupei C le-a adus fata in fata pe Argentina si Arabia Saudita, iar toti ochii au fost atintiti spre Messi. Si Messi a deschis balul, cu o lovitura de la 11 metri, dar la ceea ce a urmat, probabil, putini se asteptau. Mai intai, Al-Shehri l-a invins pe Martinez, portarul argentinian, pentru ca ... citeste toata stirea