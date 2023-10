Vancsa Fruzsina are 13 ani si e diferita de multi dintre tinerii de seama ei din Sfantu Gheorghe. La varsta la care altii au ca ocupatie principala scoala si iesitul cu prietenii, statul in cafenele sau in parcuri, ori pe retelele sociale, ea este campioana nationala. Si nu la orice sport, ci la unul la care resedinta judetului Covasna nu reuseste sa ii ofere conditiile necesare sa evolueze. Este vorba de inot. Fruzsina a razbit, iar cu determinare, multa (foarte multa) munca, sprijin din ... citeste toata stirea