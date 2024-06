Cupa Marina - Ju-Jitsu la nivel de Performanta (CP)

Sportul Ju-Jitsu a devenit un sport de referinta pentru municipiul Sf. Gheorghe odata cu performantele atletilor din cadrul Clubului Sportiv Show Time.Performanta si maiestrie sportiva au aratat si la ultima competitie de profil ce a avut loc in localitatea Techirghiol din Constanta, intrecere organizata de Clubul Sportiv Marina Constanta sub umbrela Departamentului de Ju-Jitsu din cadrul Federatiei Romane de Arte Martiale. Intrecerea denumita "Cupa Marina Ju-Jitsu" a avut loc in data de 2 ... citește toată știrea