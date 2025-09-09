Editeaza

De la Sugas Bai pana dincolo de limite: 30 de echipe au pedalat aproape 5.000 de km in 24 de ore

Sursa: Covasnamedia.ro
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 16:05
11 citiri
Cea de-a cincea editie a competitiei de anduranta Sugas 24H a ajuns la final, iar ceea ce ramane in urma este mult mai mult decat kilometrii parcursi sau turele completate. Evenimentul, care a avut loc in zilele de 6 si 7 septembrie, la Sugas Bai, fost o demonstratie de vointa, perseverenta si bucurie, cu zeci de sportivi care au pedalat neintrerupt timp de 24 de ore.

Anul acesta, cele 30 de echipe participante au reusit impreuna sa parcurga 506 ture, adica peste 4.984 de kilometri. ...citește toată știrea

