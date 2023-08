In partidele din prima etapa a noului sezon din Liga 3, atat Sepsi OSK II, cat si KSE Targu Secuiesc au inregistrat esecuri la Brasov, respectiv Odorheiu Secuiesc.Sepsi OSK II s-a deplasat pe terenul echipei Kids Tampa Brasov, unde a fost invinsa cu rezultatul de 3-0. Antrenorul Valentin Suciu a inceput partida in formula: Niczuly - Popa, Dobozi, Morosanu, Mitu, Grigore, Renta, Nistor, Kocsis, Toma, Feher. Gazdele au avut un inceput de partida foarte bun, iar in minutul 5 scorul era deja ... citeste toata stirea