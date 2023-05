Calificata dupa un parcurs foarte bun la Turneul Final, echipa de handbal feminin, Junioare 1, a clubului Sepsi-SIC a debutat cu o victorie in competitia care se desfasoara la Turda, in perioada 3-7 mai.Pentru a ajunge la Turneul Final, Sepsi-SIC s-a impus in seria geografica D, cu 12 victorii din tot atatea partide disputate, apoi a terminat pe prima pozitie si in Grupa Valoare 2, cu sapte victorii si o infrangere. Fetele pregatite de Carmen Cartas si Eugen Ciulei au fost repartizate, intr-o ... citeste toata stirea