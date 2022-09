CNE Sfantu Gheorghe si-a inceput parcursul in editia 2022-2023 a Diviziei A la handbal feminin cu o victorie in deplasare la CSM Roman.Desi fetele antrenate de Carmen Cartas si Eugen Ciulei au fost conduse la pauza cu 11-9, acestea au revenit in repriza secunda si s-au impus cu rezultatul de 23-18. Principalele marcatoare ale echipei ... citeste toata stirea