La debutul in sezonul 2023-2024 al Ligii 3 la fotbal feminin, Sepsi OSK a obtinut o victorie la scor, in timp ce partida KSE Targu Secuiesc - Vasas Femina II Odorheiu Secuiesc nu s-a disputat.Sepsi OSK a evoluat pe propriul teren in etapa care a deschis noul sezon si a reusit o victorie la scor, 8-1, in fata echipei ACS Coltea 1920 Brasov. Golurile victoriei au fost reusite de: Mikola Klementina-Boglarka - hat-trick, Ardelean Rebeka ... citeste toata stirea