Detinatoarea trofeelor ultimelor doua editii ale Cupei Romaniei, Sepsi OSK, va debuta in sezonul 2023-2024 al competitiei cu o partida in deplasare la FC Hermannstadt.Pentru Sepsi OSK, Cupa Romaniei este o competitie aparte, competitia in care a obtinut primul mare succes, urmat de un al doilea trofeu sezonul trecut. Partida de la Sibiu vine intr-un moment dificil pentru elevii lui Liviu Ciobotariu, invinsi in Superliga, chiar pe propriul teren de FCSB cu 5-2. Acesta a fost cea de-a doua ... citeste toata stirea