Debut si pentru Junioarele 1 de la Sepsi-SIC la handbal feminin

Pentru ca despre Junioarele 2 am vorbit deja in editia anterioara, de acesta data va informam ca duminica, 18 septembrie, si Junioarele 1 ale clubului Sepsi-SIC isi incep parcursul in editia 2022-2023 a Campionatului National J1 Sante la handbal feminin.In editia 2022-2023 a Campionatului National J1 Sante la handbal feminin, echipele participante au fost repartizate in sase serii. Sepsi-SIC face parte din Seria D, alaturi de ACS Sporting Ghimbav, CSM Corona Brasov, CSM VSK Csikszereda ... citeste toata stirea