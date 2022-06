Denis Ciobotariu a semnat cu Sepsi OSK

Chiar inainte de reluarea pregatirilor pentru sezonul 2022-2023, Sepsi OSK a perfectat un nou transfer, cel cooptat fiind fundasul Denis Ciobotariu.Denis Ciobotariu, fiul fostului international Liviu Ciobotariu, are 24 de ani si evolueaza pe postul de fundas central, Sepsi OSK transferandu-l de la CFR Cluj. Ultima data, insa, a jucat sub forma de imprumut la FC Voluntari, chiar in finala Cupei Romaniei castigata de Sepsi OSK. Sezonul trecut a adunat ... citeste toata stirea