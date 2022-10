Denis Ciobotariu, in echipa etapei a 12-a

Sepsi OSK si-a trecut in cont cea de-a treia victorie consecutiva, prin rezultatul de 2-1 obtinut cu FC Hermannstadt. Astfel, covasnenii au ajuns pe locul cinci in clasament, Denis Ciobotariu fiind introdus in echipa ideala a rundei, iar Pavol Safranko desemnat jucatorul meciului.Dupa succesul cu 2-1 in deplasare la Chindia Targoviste si 7-0 pe propriul teren cu FC Botosani, pentru Sepsi OSK a venit un nou rezultat de 2-1, si tot in deplasare, cu FC Hermannstadt. Cu 19 puncte acumulate, trupa ... citeste toata stirea