Desi in etapa a 16-a din Superliga, Sepsi OSK nu a reusit decat o remiza alba, pe propriul teren, in partida cu Rapid Bucuresti, Denis Ciobotariu s-a remarcat, si astfel a fost nominalizat in echipa ideala a rundei.Cu toate ca initial, cel putin conform declaratiilor aparute, Sepsi OSK viza sa obtina patru puncte din partidele cu Petrolul Ploiesti si Rapid Bucuresti, pana la urma au rezultat doua rezultate identice, cate un 0-0, din care s-au castigat totusi puncte. Si jocul rezultatelor a ... citeste toata stirea