Denis Ciobotariu si Nicolae Paun in echipa ideala a etapei

Sepsi OSK a reusit sa-si treaca in cont o victorie dupa cinci etape de asteptare, in deplasare la Botosani, remarcatii partidei, din echipa noastra, fiind Denis Ciobotariu si Nicolae Paun.Dupa patru infrangeri si o remiza, iata ca a venit si victoria mult asteptata a baietilor lui Bernd Storck. Succesul de la Botosani era obligatoriu, in fata ultimei clasate, pentru o echipa care isi doreste prezenta in Play-Off. Desi alb-rosii au avut 2-0 - nu degeaba se spune ca 2-0 este cel mai periculos ... citește toată știrea