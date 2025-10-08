Editeaza

Denis Pavel a urcat pe podium la Campionatul European de Jiu-Jitsu din Belgia

Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 16:47
Sportivul Denis Pavel, legitimat la Clubul Sportiv Municipal Sfantu Gheorghe, a cucerit medalia de bronz la Campionatele Europene de Jiu-Jitsu pentru seniori, desfasurate intre 2 si 5 octombrie, in Belgia.

La competitie au participat peste 700 de sportivi din 28 de tari, iar CSM Sfantu Gheorghe a fost reprezentat de un singur sportiv, Denis Pavel, pregatit de antrenorul emerit Petru Oltean.

Denis, component al lotului national de Jiu-Jitsu al Romaniei, a avut o evolutie foarte buna la

