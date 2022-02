Deplasare dificila pentru Sepsi OSK

In etapa a 27-a din Liga 1, Sepsi OSK va evolua in deplasare la FC Voluntari, o noua partida dificila pentru covasneni. Aceasta va avea loc sambata, 19 februarie, cu incepere de la ora 17:00.Aflata pe pozitia a noua in clasamentul la zi, Sepsi OSK nu va avea un program usor in urmatoarele doua etape, sambata la FC Voluntari, echipa aflata in zona de Play-Off, iar apoi acasa, unde va primi vizita campioanei en-titre CFR Cluj. Cum este putin probabil ca Academica Clinceni sa o incurce pe Farul, ... citeste toata stirea