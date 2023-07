Astazi, cu incepere de la ora 21:30, pe Stadionul "Arcul de Triumf" din Capitala, Sepsi OSK o va intalni pe Dinamo Bucuresti, partida programata in etapa a 3-a din Superliga.Sepsi OSK are un inceput de sezon foarte bun, trei victorii si o remiza, in cele patru partide disputate. Victoria de la Sofia este datatoare de sperante, elevii lui Liviu Ciobotariu reusind, dincolo de rezultat, un joc prin care au demonstrat ca Sepsi OSK isi poate propune, realist, obiective marete in sezonul 2023-2024. ... citeste toata stirea