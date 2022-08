Deplasare pe terenul penultimei clasate

In etapa a 6-a din Superliga, Sepsi OSK va evolua in deplasare la nou-promovata Universitatea Cluj, o partida in care cu siguranta obiectivul nu poate fi altul decat castigarea celor trei puncte puse in joc.Dupa disputarea a trei partide din etapa a 6-a, Sepsi OSK se afla pe pozitia a noua in clasament. Desi, alaturi de FC Botosani, FC Hermannstadt si Farul, Sepsi OSK completeaza lista echipelor inca neinvinse de la debutul sezonului, cele patru remize si o singura victorie ii plaseaza pe ... citeste toata stirea