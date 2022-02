Desi invinsa, Haromszeki Agyusok a castigat experienta

Sambata si duminica, patinoarul "Vakar Lajos" a gazduit dubla din cadrul Campionatului National de Hochei, in care gruparea din Targu Secuiesc, Haromszeki Agyusok, a intalnit multipla campioana SC Miercurea Ciuc.Asa cum era de asteptat, SC Miercurea Ciuc s-a impus in ambele partide, harghitenii, liderii competitiei interne, dar si in clasamentul Erste Liga, dand masura valorii lor. In replica, aflata la prima experienta competitionala, Haromszeki Agyusok a opus o rezistenta aplaudata de ... citeste toata stirea