Din 13 iunie, Sepsi OSK incepe pregatirea sezonului 2022-2023

Sepsi OSK, detinatoarea Cupei Romaniei, calificata in Conference League, va incepe pregatirile pentru urmatorul sezon din 13 iunie, data la care va avea loc reunirea lotului.Pentru al doilea sezon consecutiv, Sepsi OSK va porni in trei competitii, Liga 1, Cupa Romaniei si Conference League. Lupta pe trei fronturi se anunta una solicitanta, asa cum a fost si in sezonul trecut, cand, prin ratarea startului de campionat, alb-rosiii nu au mai reusit sa prinda un loc in Play-Off. In cele din urma ... citeste toata stirea