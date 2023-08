Liga Elitelor, cu cele patru categorii de varsta rezervate juniorilor, U15, U16, U17 si Tineret, debuteaza in acest weekend, Sepsi OSK fiind prezenta in toate cele patru competitii.In Liga Elitelor U15, Sepsi OSK a fost repartizata in Seria 1, iar sambata, 12 august, de la ora 11:00, va avea loc o prima partida, pe propriul teren cu LPS Iolanda Balas Soter Buzau. Din aceasta serie mai fac parte: Politehnica Iasi, CSA Steaua Bucuresti, AFC Botosani, Dinamo Bucuresti, AFK Csikszereda Miercurea ... citeste toata stirea