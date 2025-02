Dioszegi Laszlo: "Iubirea pentru fotbal este eterna"

Articolul a fost preluat din revista OCV, 15-21 februarieCand cineva se dedica unui anumit domeniu, spunem despre el ca are o pasiune pentru domeniul respectiv. Pasiunea are insa in sensul ei si ideea de efemer. Este si motivul pentru care, referindu-ne la dragostea lui Dioszegi Laszlo pentru fotbal, nu putem vorbi despre pasiune, ci despre iubire, in sensul acela profund in care acest sentiment lasa loc pentru rabdare, pentru perseverenta, implicare emotionala, dedicare si determinare - asa ... citește toată știrea