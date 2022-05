Doar amenda pecuniara pentru U Craiova 1948

Partida din etapa a 9-a contand pentru Play-Out-ul Ligii 1 a adus o victorie la scor pentru Sepsi OSK la Craiova, insa atitudinea suporterilor echipei gazda a stricat in doua randuri frumusetea spectacolului sportiv.Sepsi OSK s-a impus in acea partida cu 5-0, iar suportirii echipei U Craiova 1948 si-au manifestat frustrarea prin manifestari xenofobe. Prima data arbitrul central a intrerupt partida in minutul 20, la solicitarea crainicului spiritele domolindu-se si jocul ... citeste toata stirea