Doar egal cu CFR Cluj

Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a remizat, vineri seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu CFR Cluj, intr-un meci din etapa a 29-a a Superligii.Marius Coman a deschis scorul in minutul 30, reluand in plasa mingea respinsa de Hindrick dupa sutul lui Oberlin.CFR a restabilit egalitatea in minutul 61. Abeid trimite o centrare in sase metri, iar Kamara il invinge pe Niczuly.Noua minute mai tarziu, covasnenii au avut o sansa mare de a reveni in avantaj. Fata in fata cu Hindrick, Oberlin nu a reusit ... citește toată știrea