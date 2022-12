Doar o remiza de aceasta data

In etapa a 20-a din Superliga, pe Sepsi Arena, Sepsi OSK s-a reintalnit cu FC Voluntari, dupa partida din Cupa Romaniei, de aceasta data covasnenii reusind doar o remiza, rezultat 1-1.Prima repriza a fost controlata in cea mai mare parte de Sepsi OSK, practic in primele 45 de minute FC Voluntari neavand nicio ocazie importanta de poarta. Nici elevii lui Cristiano Bergodi nu au fost prea prezenti la finalizare, totusi din doua ocazii am consemnat un gol. Rondon a amenintat in minutul 17 poarta ... citeste toata stirea