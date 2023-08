In etapa a 6-a din Superliga, Sepsi OSK nu a reusit decat o remiza, scor 1-1, in partida disputata pe Stadionul Sepsi OSK din Sfantu Gheorghe, cu FC Hermannstadt.Prima repriza a fost extrem de echilibrata, cu putine faze clare de poarta. FC Hermannstadt, o echipa bine asezata in teren de Marius Maldarasanu, a fost mai ofesiva in debut, si Alhassan i-a dat emotii lui Niczuly. Apoi a venit faza din care Paraschiv a trimis in poarta, dar atacantul sibian se afla in pozitie de offside. Chiar ... citeste toata stirea