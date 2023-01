Doar victoria

Duminica, 29 ianuarie, cu incepere de la ora 16:00, Sepsi OSK o va intalni, la Sfantu Gheorghe, in cadrul etapei a 23-a din Superliga, pe FC U Craiova 1948, o partida in care obiectivul covasnenilor nu poate fi decat victoria.Runda trecuta, Sepsi OSK, contrar evolutiilor din acest sezon, a incasat trei goluri, si nu oricum, ci inca din debutul partidei. Cu un deficit atat de consistent, Sepsi OSK nu a avut puterea nici macar de a marca golul de onoare in Giulesti, chiar daca in repriza ... citeste toata stirea