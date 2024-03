Doar victoria o poate mentine pe Sepsi OSK in lupta pentru Play-Off

In etapa a 30-a, ultima din sezonul regulat, Sepsi OSK va evolua in deplasare la Petrolul Ploiesti, o partida pe care alb-rosii sunt obligati sa o castige daca isi doresc calificarea in Play-Off.Cu toate ca in ultimele doua partide s-a impus, Sepsi OSK poate regreta mai ales acea remiza cu Universitatea Cluj, studentii fiind acum principalii favoriti la calificarea in Play-Off, de pe locul sase, in cazul unui succes la FC Voluntari. Daca Farul Constanta si Universitatea Cluj se impiedica la ... citește toată știrea