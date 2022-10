Doua echipe cu procentaj maxim in Liga 4-Juniori U19

Dupa sase etape disputate in competitia juniorilor, categoria de varsta U19, din Liga 4 Covasna, pe primele doua pozitii se afla AS Progresul Sita Buzaului si AS Covasna, ambele cu procentaj maxim al victoriilor.Ca de fiecare data, nici in aceasta etapa nu au lipsit victoriile la scor, AS Covasna fiind performera rundei, chiar si in aceste conditii aflandu-se pe pozitia secunda, devansata la golaveraj de AS Progresul Sita Buzaului. Lupta la varful clasamentului continua sa fie interesanta, ... citeste toata stirea