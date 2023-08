Sepsi-SIC isi continua pregatirile in vederea debutului in Liga 1 la futsal, trupa pregatita de Manya Szabolcs disputand doua partide amicale, in care a fost invinsa de campioana ultimelor doua editii, United Galati.Sepsi Arena a gazduit cele doua partide de pregatire, in compania unui adversar titrat, United Galati fiind echipa care a dominat competitia interna la futsal in ultimii doi ani.In prima partida, galatenii s-au impus cu rezultatul de 5-3, dupa ce la pauza ... citeste toata stirea