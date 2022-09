Doua partide dificile pentru tricolori in Liga Natiunilor

Competitia interna de fotbal, Superliga, a luat o scurta pauza, echipa nationala urmand sa dispute ultimele doua partide din grupa in cadrul Ligii Natiunilor, cu Finlanda, respectiv Bosnia-Hertegovina.Desi in acest moment Romania ocupa ultima pozitie in Grupa 3 din Liga Natiunilor, Liga B, matematic mai exista sanse chiar la un salt in fruntea clasamentului. Desigur, pentru aceasta nu vor fi suficiente doar cele sase puncte puse in joc, va mai fi nevoie si de jocul rezultatelor. Tricolorii, ... citeste toata stirea