Sepsi OSK II, in deplasare, si KSE Targu Secuiesc, pe propriul teren, au pierdut partidele disputate in etapa a 11-a din Liga 3, Seria 5, ambele grupari covasnene aflandu-se in a doua jumatate a clasamentului.Desi s-a deplasat pe terenul unei echipe mai slab cotate, cel putin din perspectiva clasamentului, Sepsi OSK II nu a reusit sa se intoarca cu puncte, fiind invinsa cu rezultatul de 2-1, de Viitorul Curita. Singura reusita a trupei lui Valentin Suciu l-a avut ca autor pe Grigore. Sepsi ... citeste toata stirea