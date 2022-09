Doua remize in Liga 3

Atat Sepsi OSK 2, cat si KSE Targu Secuiesc au remizat in partidele disputate in cadrul etapei a 3-a contand pentru Liga 3.Pe propriul teren, Sepsi OSK 2 nu a reusit sa se impuna in partida cu CS Paulesti. Dupa o prima repriza alba, Nistor a deschis scorul, chiar in debutul partii secunde, dar oaspetii au egalat cu patru minute inainte de fluierul final. Antrenorul Valentin Suciu a utilizat formula: Gedo - Popa, Cirstean, Dobozi, Mitu, Grigore (Mathis), Renta (Raducioiu), ... citeste toata stirea