Doua remize si o infrangere

In prima etapa a competitiilor de juniori, Sepsi OSK a inregistrat doua rezultate de egalitate si o infrangere, cea mai spectaculoasa partida fiind cea din cadrul Ligii de Tineret, in care s-au marcat sase goluri.Echipa de U16 a evoluat in deplasare la LPS Suceava, de unde s-a intors cu un punct, in urma remizei obtinute, rezultat 1-1, scor care se inregistra si dupa prima repriza. Pentru Sepsi OSK a marcat Varga. In urmatoarea etapa, alb-rosiii vor juca tot in deplasare, la Kids Tampa Brasov, ... citeste toata stirea