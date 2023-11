In etapa a 11-a din Liga 4 Covasna, gazdele s-au impus in trei partide, o disputa s-a terminat la egalitate, Staruinta Zagon si ACS Nemere Ghelinta fiind echipele care s-au impus in deplasare.Derby-ul rundei a fost intalnirea dintre AS Covasna si Staruinta Zagon in care oaspetii au transat victoria cu un gol venit dupa pauza. Prima Bradut si-a consolidat prima pozitie in clasament cu un succes clar, in timp ce CSO Baraolt va castiga la masa verde partida cu AS Venusz Ozun, intrerupta in ... citeste toata stirea