Doua victorii in competitiile de juniori pentru Sepsi OSK

Prezent in competitiile celor patru categorii de juniori, clubul Sepsi OSK a inregistrat doua victorii, o remiza si o infrangere, performera rundei din weekend fiind echipa din Liga de Tineret, care s-a calificat in Play-Off.In Liga Elitelor U15, la prima partida disputata pe propriul teren, Sepsi OSK a pierdut cu rezultatul de 3-1 (1-1) in fata echipei ACS FC Bacau. Autorul unicului gol a fost Batzula. Anterior, Sepsi OSK se impusese in cele doua deplasari, astfel ca se afla pe pozitia ... citeste toata stirea