Doua victorii la handbal

In competitiile de handbal feminin, Centrul National de Excelenta Sfantu Gheorghe si Sepsi-SIC au obtinut victorii frumoase, confirmandu-si valoarea si pozitia in clasament.Invinsa etapa trecuta, chiar la Sfantu Gheorghe, de CSM Iasi 2020, de aceasta data, in Sala Sporturilor Szabo Kati, Centrul National de Excelenta a trecut de echipa secunda a CSM Galati cu rezultatul de 36-23 (20-12). Aceasta a fost cea de-a 11-a victorie stagionala pentru CNE Sfantu Gheorghe, care in Seria B a Diviziei A