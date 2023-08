In weekendul care a trecut, Sepsi OSK a obtinut doua victorii la scor in competitiile de juniori U15 si U16, la U17 si tineret inregistrand o remiza si o infrangere.In Liga Elitelor U15, Seria 1, Sepsi OSK a evoluat in deplasare la ACS Petrolul 52 si s-a impus cu rezultatul de 7-1. Autorii golurilor au fost: Prezsmer si Ungureanu - cate o dubla, respectiv Aprodu, Urszuly, Buceleanu. Dupa doua etape disputate Sepsi OSK, AFC Botosani si AFK Csikszereda Miercurea Ciuc au acumulat maximul de ... citeste toata stirea