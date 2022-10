Doua victorii, o remiza si o infrangere

Acesta este bilantul echipelor de juniori ale clubului Sepsi OSK in weekendul trecut, performera fiind din nou grupa de la categoria U15, care s-a impus in deplasare cu 9-0.In etapa a doua din Liga Elitelor U15, Sepsi OSK a evoluat in deplasare la CS Viitorul Gheorgheni, de unde s-a intors cu o victorie categorica, rezultat 9-0. Autorii celor noua reusite au fost: Fodor, 4 goluri, Butyka, 3 goluri, Mihoreanu si Spinu. Sepsi OSK este lider in Seria 2, iar etapa urmatoare va disputa primul joc ... citeste toata stirea