Doua victorii, o remiza si o infrangere

Acesta este bilantul echipelor de juniori ale clubului Sepsi OSK in weekendul care a trecut, performera fiind categoria de varsta U16, care s-a impus la Iasi cu 11-0.O victorie categorica s-a inregistrat in Liga Elitelor U15, Seria 2, in care Sepsi OSK a trecut cu 5-0 de AFC Odorheiu Secuiesc. Spinu si Batzula au reusit cate o dubla, completati de Fodor, astfel s-a definitivat tabloul marcatorilor. In urmatoarea runda, Sepsi OSK va evolua tot pe propriul teren cu CS Viitorul Gheorgheni.In ... citeste toata stirea