In cele cinci partide disputate de juniorii clubului Sepsi OSK, bilantul a fost de doua victorii, la U17 respectiv Tineret, o remiza la U16, dar si doua infrangeri in competitiile rezervate categoriilor de varsta U14 si U15.In Liga Elitelor U14, Sepsi OSK a evoluat in deplasare la AFK Csikszereda Miercurea Ciuc, acolo unde a fost invinsa cu rezultatul de 4-2. Golurile covasnenilor le-au reusit Bruma si Andrei. Sepsi OSK ocupa pozitia a cincea in clasamentul Seriei 1, iar etapa urmatoare va ... citeste toata stirea