Dubla prezenta pe podium pentru CSM Sfantu Gheorghe la "Cupa Eliade Ryu Do"

In perioada 23-24.03.2024, in Bucuresti, s-a desfasurat "Cupa Eliade Ryu Do" la Ju-jitsu, competitie aflata la a doua editie de anvergura nationala, care a adunat la start peste 300 sportivi din intreaga tara. Printre acestia s-a numarat si o sportiva, Hadjipanayiotou Eirini, legitimata la Clubul Sportiv Municipal (CSM) Sfantu Gheorghe, pregatita de antrenorul emerit Petru Oltean Shihan si Cristina Oltean Sensei, inscrisa la doua probe de concurs Ju-Jitsu Fighting si Ju-Jitsu Ne-Waza. ... citește toată știrea