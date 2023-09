In etapa a 4-a din cadrul Ligii 3, Seria 5, Sepsi OSK II s-a impus pe propriul teren, in partida cu AFC Odorheiu Secuiesc, iar KSE Targu Secuiesc in deplasare la SR Brasov.Invinsa runda trecuta de Cetate Rasnov, Sepsi OSK II si-a luat revansa in aceasta etapa, si a invins-o pe AFC Odorheiu Secuiesc cu rezultatul de 3-0. Grigore si Kocsis au dus scorul la 2-0 deja dupa primele 17 minute, apoi, in partea secunda, Ene a stabilit soarta partidei. Antrenorul Valentin Suciu a utilizat formula de ... citeste toata stirea