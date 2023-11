Romania a invins la Felcsut (Ungaria) pe Israel, in preliminariile EURO 2024, asigurandu-si astfel prezenta la un turneu final dupa o asteptare de opt ani.Partida nu a inceput prea bine pentru tricolori, inca din minutul 2 Zahavi reusind sa deschida scorul. Dar egalarea avea sa vina repede, in minutul zece, cand Puscas, atent, a reluat in poarta balonul ricosat din bara transversala, dupa sutul lui Dragus. In partea secunda Ianis Hagi i-a adus pe tricolori in avantaj cu un sut bine plasat, pe ... citeste toata stirea