Echipa de handbal Sepsi-SIC, pentru prima data in play-off-ul Diviziei A

Echipa de handbal a clubului Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe a incheiat sezonul regulat pe locul doi in Seria A a Diviziei A. Bilantul echipei a fost de 14 victorii si 4 infrangeri, cu un golaveraj de +109 (550-441).Astfel, jucatoarele in verde si alb vor evolua pentru prima data in play-off-ul de promovare, o oportunitate excelenta de a acumula experienta in confruntarile cu cele mai bune echipe din liga secunda de handbal feminin.Alaturi de Sepsi-SIC, in play-off vor juca si CS Judetean Prahova, ... citește toată știrea